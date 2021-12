Jogador pede desculpas por suposto envolvimento com a máfia

Investigado pela justiça italiana, o meia-atacante italiano Fabrizio Miccoli, do Palermo, pediu desculpas nesta quinta-feira por sua amizade com acusados de pertencer à máfia e por ter insultado o juiz Giovanni Falcone, morto pela organização criminosa Cosa Nostra, em 1992.

"Não sou mafioso. Sou contra a máfia e quero demonstrar isso. Tentei em todos estes anos não ser só o capitão do Palermo. Deixei minha família para me converter em um cidadão da cidade. Por isso, me aproximei de pessoas que achei serem amigos, mas me equivoquei", lamentou o atleta, que depôs hoje por quatro horas na procuradoria da região.

Miccoli está sendo acusado de extorsão e de violação de sistemas de informática, em um caso relacionado ao filho do conhecido líder da Cosa Nostra, Antonio Lauricella. Em uma ligação telefônica interceptada pelas autoridades, o jogador foi flagrado insultando Falcone, um dos símbolos na luta contra a máfia na Itália.

"Peço perdão a Palermo, a minha família, por tudo o que fiz. Não durmo faz tres dias e disse coisas que não penso. Sempre participei de todos os jogos em memória dos juízes assassinados pela máfia. Estou destroçado. Sempre tive valores que meus pais me deram", completou o jogador.

A primeira acusação contra Miccoli é sobre um suposto "acerto de contas", em que o jogador teria encarregado Mauro Lauricella, filho de Antonio e seu amigo, a recuperar dinheiro que um de seus sócios em um bar lhe devia. Outras acusações falam de facilitação para a atuação em atividades criminosas.

Os problemas fizeram com que o presidente do Palermo, Maurizio Zamparini, colocasse Miccoli na lista de transferências. "Gostaria de terminar a carreira no Palermo, mas entendo a decisão", disse o jogador que estava a seis anos na equipe, recém-rebaixada no Campeonato Italiano.



