Jogador é vítima de sequestro-relâmpago; dois homens foram presos

Dois suspeitos de participarem do sequestro-relâmpago do meia Vitinho, do Palmeiras, foram presos na noite desta quinta-feira, 4, próximo ao bairro Freguesia do Ó, na zona oeste de São Paulo, após perseguição policial que se estendeu por quase um quilômetro.

O jogador foi abordado por três homens próximos ao CT do clube paulista, na Barra Funda, na noite de quarta-feira. Além do carro, uma Land Rover, os bandidos também levaram cartões de crédito do jogador e de sua namorada, que também estava no veículo.

O atleta e sua namorada foram rendidos próximos na região da Avenida Marquês de São Vicente e chegaram a ser levados para um cativeiro na favela da Água Branca, onde ficaram por duas horas. O casal foi liberado sem ferimentos após os criminosos realizarem saques na conta das vítimas.

O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, localizado no bairro da Casa Verde. Vitinho já prestou depoimento e ajudou no reconhecimento dos sequestradores. Os dois suspeitos, ambos de 18 anos, estão em prisão temporária e passarão por audiência com um juiz.

Vitinho é uma das maiores revelações da base do Palmeiras nos últimos anos. Na última temporada ficou emprestado ao time B do Barcelona e hoje integra o grupo principal.

