O jogador Serge Djiehoua, do Glyfada, time da Liga Grega, bateu o recorde de expulsões mais rápidas do futebol. Em partida contra o Olypiakos Volou, o atleta da Costa do Marfim recebeu o cartão vermelho três segundos depois de entrar em campo. Veja o vídeo:

