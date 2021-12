Jogador do Galatasaray é internado após acidente com fogos de artifícios no Réveillon

O zagueiro norueguês Omar Elabdellaoui, de 29 anos, do Galatasaray-TUR, sofreu um acidente enquanto soltava fogos de artifícios na madrugada desta sexta-feira, 1°, durante comemorações do Réveillon.

Hospitalizado com queimaduras nas mãos e no rosto, o defensor também teria ferido os olhos durante o acidente. Em nota, o time turco falou sobre o estado de saúde do atleta.

"Omar recebeu a primeira assistência médica logo após o acidente. Os danos provocados nos olhos serão reavaliados após novos exames. Neste momento, está consciente e não corre risco de morte”, disse o comunicado.

De acordo com veículos locais, o fato poderá trazer consequências a carreira do jogador, como a perda da visão, situação não comentada pelo clube.

adblock ativo