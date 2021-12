Jogador deve multa de R$ 800 mil por estar acima do peso

O jogador Terrance Knighton, do Denver Broncos, time da NFL, terá de pagar ao seu time 300 mil dólares (quase R$ 800 mil) em multas por estar acima do peso. De acordo com a imprensa americana, Knighton já vem apresentando problemas com a balança há duas temporadas, e por isso o valor da multa está acumulado.

O site americano Business Insider reportou que o atleta pode deixar o time. O também americano Bleacher Report explicou que "o time acredita muito na capacidade de Terrance Knighton em campo, mas "está preocupado pelo fato do atleta não conseguir manter seu peso ideal e sob controle".

Não é a primeira vez que Knighton apresenta uns quilinhos a mais. Em 2012, quando jogava pelo Jacksonville Jaguars, ele também teve dificuldade em manter o peso sob controle, chegando a pesar quase 160 kg.

