Jogador de rúgbi leva 13 pontos na testa após pisão; assista

O jogador de rúgbi Richard Haughton, que atualmente defende o Perpignan, dos Estados Unidos, se envolveu em uma disputa de bola com outros sete atletas que resultou em uma grave lesão no rosto.

Durante a jogada, ele acabou levando um pisão do seu próprio companheiro de equipe, Sébastien Vahhamahina. O acidente resultou em uma cicatriz de 13 pontos entre a testa e a região próxima ao olho esquerdo (confira vídeo abaixo).

Horas depois de Haughton ser hospitalizado, o jornalista Francisco Capizzi publicou a imagem em sua conta no Twitter, já com as marcas da sutura.

#Rugby Así le quedo la cara a Richard HAUGHTON, wing Perpignan, tras el pisotón de su compañero Sébastien VAHAAMAHINA pic.twitter.com/txll79gjAn — Francisco Capizzi (@FranCapizzi) 15 dezembro 2013

Assista ao lance que causou a lesão:

