Jogador de rúgbi faz 'chifrinho' em premiê. Assista!

O jogador de rúgbi da equipe dos Lions, Manu Samoa Tuilagi, se desculpou nesta terça-feira, 17, com o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, por fazer 'chifrinho' durante foto oficial na última segunda, 16. O líder recebeu os atletas da seleção britânica-irlandesa para homenageá-los por importante vitória sobre a Austrália, em julho.

Na imagem, Tuilag coloca chifres atrás da cabeça do político enquanto estavam sendo fotografados. O ato não foi bem recebido pela parcela conservadora da população britânica. Por conta disso, o jogador veio a público pedir desculpas aos que o consideraram desrespeitoso com o político.

"Peço desculpas pelo ato na foto dos Leões. Não tinha a intenção de ofender. Foi um dia espetacular em Downing Street. Obrigado ao primeiro-ministro por nos receber", escreveu o central em sua conta no Twitter.

Nascido em Samoa e naturalizado britânico, Tuilagi tem histórico de confusões. Jogador mais jovem a defender a seleção inglesa em uma Copa do Mundo, ele chegou a ser deportado do país em 2010, após ser flagrado utilizando um visto expirado. No ano seguinte, o central foi detido pela polícia neozelandesa após saltar de uma balsa alcoolizado no meio da noite. O ato lhe rendeu uma multa da federação inglesa, que o considerou arriscado em meio à disputa do Mundial no país.

