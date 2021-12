Jogador de futebol americano é banido após soco em noiva

Um vídeo divulgado pelo site de notícias TMZ mostra o jogador de futebol americano Ray Rice agredindo a noiva, Janay Palmer, dentro de um elevador. O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas as imagens - registradas pelas câmeras de segurança de um casino - foram publicadas nesta segunda-feira, 8.

A agressão acotneceu após o casal discutir dentro do elevador. Rice deu dois socos na mulher, que caiu desacordada e foi arrastada do local pelo próprio jogador.

Confira o vídeo

Imagens semelhantes foram divulgadas antes do casamento dos dois, ocorrido no dia 28 de março. O atleta foi condenado por agressão e pode pegar até cinco anos de cadeia.

Após a repercussão do caso, o Baltimore Ravens anunciou o fim do contrato de Ray Rice. O anúncio foi feito por uma mensagem no Twitter da franquia da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano em inglês) .

"Os Ravens encerraram o contrato do running back Ray Rice nesta tarde", resumiu a mensagem no site, sem detalhes.

