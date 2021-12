Jogador de críquete morre 2 dias após receber bolada

O jogador de críquete australiano Phil Hughes morreu nesta quinta-feira, 27, em um hospital de Sydney, na Austrália, dois dias depois de ser atingido na cabeça por uma bola em uma partida disputada no Sydney Cricket Ground. O rebatedor, de 25 anos, sofreu traumatismo craniano e hemorragia cerebral, passou por cirurgia e foi colocado em coma induzido para aliviar a pressão na área atingida.

Os médicos do Hospital St. Vincent de Sydney anunciaram sua morte depois que seus familiares decidiram desligar os aparelhos que o mantinham vivo.

"É com enorme tristeza que informo que há pouco Phillip Hughes morreu. Ele não voltou à consciência depois de sua lesão na terça-feira. Ele não estava com dores e morreu rodeado por sua família e amigos. Como comunidade do críquete, lamentamos sua perda e prestamos profundas condolências à família", lamentou Peter Brukner, médico da seleção australiana de críquete.

Hughes, que jogava pela equipe de South Australia (Austrália do Sul), levou uma bolada em uma parte da cabeça que não estava protegida pelo capacete após o lançamento de Saen Abbott, do New South Wales (Nova Gales do Sul), durante uma partida do Sheffield Shield, o principal campeonato australiano de críquete.

O jogador, que completaria 26 anos em três dias, foi encaminhado de helicóptero para o hospital. No momento em que recebeu a bolada, ele colocou as mãos no joelho, mostrando claramente que não se sentia bem, e, segundos depois do impacto desabou com o rosto no chão, já desmaiado.

Diante do desespero de jogadores e árbitros, a equipe médica entrou em campo para prestar os primeiros socorros ao australiano, que recebeu respiração boca a boca antes de ir para o centro médico.

adblock ativo