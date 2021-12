O jogador de beisebol cubano Aroldis Chapman publicou uma foto em sua conta no Instagram, onde mostra um curativo na cabeça, resultado de uma forte bolada que levou no rosto na quinta-feira, 20, durante uma partida da pré-temporada da Major League Beisebol (MLB) entre seu time, o Cincinnati Reds, e o Sansas City Royals.

Ao divulgar a imagem, o arremessador acalmou os fãs dizendo que estava tudo bem e já estava fora de perigo.

"Minha gente, está tudo bem. Graças a Deus já saímos de todo tipo de problema e estou aqui esperando que me deem alta", publicou na legenda da foto.

Após o lançamento de Chapman, o adversário, Salvador Perez, rebateu a bola, que atingiu em cheio o rosto do cubano.

A partida foi encerrada e o atleta foi encaminhado ao hospital, onde foi constatada várias fraturas na região do nariz e abaixo do olho esquerdo do jogador. Uma placa de titânio teve que ser implantada para reestruturar a parte do rosto onde os ossos foram quebrados.

Confira o lance que gerou o grave acidente:

Da Redação Jogador de beisebol leva bolada e tem cabeça "grampeada"

