O rebatedor Giancarlo Stanton não teve sorte na partida desta quinta-feira, 11, entre Miami Marlins e Milwaukee Brewers, pela Liga Americana de Beisebol (MLB). Na vez dele rebater, foi atingido pela bola a 141km/h.

O jogador, ensanguentado, caiu no chão e foi atendido pelos médicos do Miami Marlins, time em que joga. Após receber os atendimentos no campo, ele foi levado para um hospital.

Ainda não há previsão de quando o jogador, que é capitão da equipe, vai voltar aos gramados.

Da Redação Jogador de beisebol é atingido por bola a 141km/h; assista

adblock ativo