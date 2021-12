Jogador de 19 anos da Lazio morre em acidente de carro na Itália

O jogador Daniele Guerini, de 19 anos, da Lazio-ITA, morreu na noite desta quarta-feira, 24, após um acidente automobilístico, na via Toggliatti, em Roma, capital da Itália.

Segundo informações da imprensa italiana, o meia, que tem passagem pelas categorias de base da seleção nacional, seguia com dois amigos no seu carro, quando colidiu com um Mercedes Benz | Classe A. As circunstancias do acidente ainda são desconhecidas. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros passageiros do carro.

Através de nota, a Lazia, equipe de Guerini, lamentou o episódio e desejou conforto aos familiares da jovem promessa. Confira:

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

"Ainda incrédulos e chocados pela dor, presidente, homens e mulheres da Lazio Sports Club reúnem-se em torno da família do jovem Daniel Guerini", escreveu o clube nas redes sociais.

