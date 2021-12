Jogador da seleção do Chile é ameaçado de morte nas redes sociais

O volante da seleção do Chile, Gary Medel, foi ameaçado de morte através das redes sociais por uma pessoa que o questionou pela falta de gols da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

"Faça gols 'po weon' (algo como "idiota") ou eu mando matar você", diz a mensagem enviada para Medel através da conta do Instagram @Jvvwaava, que contém a fotografia de uma mulher, e que também inclui uma série de grosserias contra o jogador.

"Muito legal, essa pessoa", respondeu o volante.

Medel, que atua no italiano Bologna e um dos integrantes da geração que conquistou a Copa América em 2015, discutiu nas redes sociais com outros usuários dias atrás, que reclamaram da falta de gol da seleção chilena nas eliminatórias da Copa do Mundo.

Na oitava posição da classificação, com sete pontos, longe da zona de classificação para o Mundial do Catar, o Chile enfrenta a Colômbia, em Barranquilla, na quinta, pela 10ª rodada das eliminatórias.

