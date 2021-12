Jogador da seleção de Honduras é assassinado em estacionamento

Uma pessoa ainda desconhecida matou o jogador Arnold Peralta, da seleção de Honduras, com um tiro na cabeça, informaram as autoridades. O incidente ocorreu no estacionamento do centro comercial Uniplaza de La Ceiba, a cerca de 300 quilômetros ao norte de Tegucigalpa, onde o jogador estava de férias, disse a polícia em um comunicado. "Isto é terrível. Eles mataram meu filho exemplar. Eu não posso falar mais pela dor que eu sinto", disse Carlos Peralta, o pai do jogador.

Peralta, de 26 anos, estava indo para seu carro depois de se encontrar com seus amigos, quando um homem em uma motocicleta se aproximou, atirou à queima-roupa na cabeça do jogador e fugiu do local.

A polícia disse que ainda não sabia as causas do crime, mas destacou realizar investigação exaustiva. No entanto, até agora não deteve nenhum suspeito. "Esta é uma morte trágica que deixa de luto o esporte nacional", afirmou Osman Madrid, dirigente da Federação Nacional de Futebol de Honduras.

Em junho, supostos membros de uma gangue mataram a tiros o primo de Arnold Peralta, Bayron Josué Peralta, de 28 anos, enquanto assistia a televisão na sua residência. Peralta foi titular da seleção de Honduras nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, mas ficou fora do torneio no Brasil por estar lesionado. Além disso, ele defendeu a equipe na Olimpíada de 2012, em Londres, e também foi capitão da seleção sub-20 do seu país. Peralta iniciou a sua carreira profissional no hondurenho Vida, depois passando pelo escocês Rangers. Atualmente, defendia o Olimpia, um dos principais clubes do seu país.

