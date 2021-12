Jogador da Portuguesa é encontrado morto dentro de piscina

O jogador da Portuguesa, Lucas Jesus dos Santos, 16 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 20, na piscina do clube do Canindé, em São Paulo. A vítima jogava como zagueiro na equipe sub-17 do time.

O corpo dele foi achado no fundo da piscina nesta manhã por funcionários. Na noite desta quarta, 19, os atletas do time participaram de um churrasco no local para comemorar a vitória sobre o time Água Santa.

No final da festa, eles pularam na piscina e Luca passou mal, mas foi retirado da água por alguns colegas. Eles não souberam informar como ele voltou para a piscina, se mergulhou sozinho ou se foi jogado.

O corpo dele não tinha sinais de violência. A polícia acredita que ele morreu afogado. O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A Portuguesa lamentou, por meio de nota, a morte do atleta.

