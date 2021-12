Jogador da base do Vasco morre vítima de câncer ósseo

O jogador do Sub-14 do Vasco da Gama Isaque Souza, diagnosticado com câncer ósseo em julho, morreu na manhã desta quinta-feira, 13, por consequências da doença. O jovem passou mal em casa, no Rio de Janeiro, e foi para o Instituto Nacional do Câncer (Inca), onde fazia tratamento.

O Flamengo e Vasco, ex-clubes do atleta, comentaram a perda nas suas contas oficiais no Twitter.

Infelizmente, Isaque perdeu essa luta. Descanse em paz, garoto! Que os momentos com o Manto Sagrado tenham sido inesquecíveis. Muita força aos familiares e amigos. Saudações rubro-negras! https://t.co/hglvRMgari — Flamengo (@Flamengo) 13 de setembro de 2018

Infelizmente o guerreiro Isaque nos deixou. Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento. https://t.co/ocvzYUyvwU — #Vasco120 (@VascodaGama) 13 de setembro de 2018

Na época do diagnóstico, os times se solidarizaram em suas redes sociais, mandando mensagens de força e apoio ao garoto de 14 anos. O time cruz-maltino havia disponibilizado um médico para acompanhar o tratamento do atleta no Inca, além de uma assistente social e de uma psicóloga para acompanhar e dar suporte à família.

Nossa força e pensamento positivo para o garoto Isaque Souza, atualmente atleta do Vasco da Gama, que está internado no INCA para tratamento de câncer ósseo. Fé na luta, garoto! pic.twitter.com/buCjlNYdFC — Flamengo (@Flamengo) 18 de julho de 2018

Homenagem

Os dois clubes irão se enfrentar neste sábado, pelo Brasileirão. Os internautas sugeriram que Vasco e Flamengo façam uma homenagem ao jogador na partida que acontecerá às 19h, no Mané Garrincha.

14 anos e teve os méritos de jogar em duas das principais equipes do Brasil, o certo seria uma homenagem de Vasco e Flamengo pra ele sábado, espero que façam.. descanse em paz! 💔 — E! ✠ (@NimarAnbrozini) 13 de setembro de 2018

