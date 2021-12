Jogador cobra lance livre de forma inusitada na NBA

Um lance inusitado marcou a vitória do Houston Rockets sobre o Phoenix Suns, na noite de segunda-feira, 26, por 131 a 115, válido pela temporada regular da Liga Americana de Basquete (NBA). Com o placar já decidido, o ala-pivô calouro Chinanu Onuaku, do Rockets, entrou em quadra e foi responsável por uma jogada no mínimo curiosa.

If it works! Um vídeo publicado por NBA (@nba) em Dez 26, 2016 às 8:31 PST

O ala-pivô de 20 anos sofreu falta e cobrou os lances livres ao estilo 'lavadeira', que ficou famoso por ser o estilo de cobrança característica de Rick Barry, antigo astro da NBA, que fez história com a camisa do Golden State Warriors.

Onuaku acertou os lances e, para delírio dos companheiros, entre eles o brasileiro Nenê, terminou a partida com 6 pontos e 3 rebote, perfeito na linha de lance livre.

O destaque da partida foi o armador James Harden, um dos fortes candidatos ao prêmio de melhor jogador da temporada. Ele terminou a partida com 32 pontos e 12 assistências.

O Rockets volta às quadras já nesta terça-feira, às 22:30 (horário da Bahia), quando enfrenta o Dallas Marvericks.

