Jogador brasileiro sofre parada cardíaca durante jogo do Campeonato Português

O meia brasileiro Alex Apolinário, de 24 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma partida do seu time, o Alverca, contra o Almerim, pela terceira divisão do Campeonato Português, na manhã deste domingo, 3.

Reanimado dentro da ambulância, o atleta foi encaminhado até o Hospital de Vila Franca de Xira após ter sido atendido com um desfibrilador pela equipe médica de bombeiros do estádio.

Revelado nas categorias de base do Botafogo-SP, o atleta se transferiu ainda na categoria infantil para o Cruzeiro, onde foi promovido ao time principal em 2016. Após empréstimo do clube mineiro ao Athletico, o jogador foi repassado ao time português, no início de 2019.

Após o fato, ocorrido aos 27 do primeiro tempo, o árbitro do jogo decidiu finalizar a partida. Um círculo oração foi feito pelos jogadores e comissão técnica das duas equipes.

