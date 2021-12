Jogador baiano e ex-atletas da dupla Ba-Vi estão entre as vítimas de acidente

A tragédia envolvendo o time do Chapecoense choca também os torcedores e clubes baianos, já que algumas das vítimas já defenderam as cores do Vitória e do Bahia. Além disso, o nome do baiano Sérgio Manoel também aparece na lista com as 81 pessoas que estavam no avião que caiu na Colômbia.

>> Rui e Neto lamentam mortes em acidente com avião da Chapecoense

>> Vídeo: Zagueiro é achado com vida e é quinto sobrevivente de acidente aéreo

Não há confirmação oficial da morte dele, mas o nome do volante não aparece entre os cinco sobreviventes do acidente aéreo. Sérgio Manoel, que nasceu no município Xique Xique, nunca atuou nos times baianos. Ele começou como profissional no clube Nacional, de São Paulo, em 2009.

Outros jogadores e profissionais da área de futebol, que estão entre as vítimas, tiveram forte relação com a Bahia. Entre eles, o meia Arthur Maia, jogador do Vitória, que estava emprestado ao Chapecoense nesta temporada. Ele tinha contrato com o time rubro-negro até o ano que vem.

Sábado postava mais um momento de alegria em minha carreira, o acesso do Bahia, mas hoje sinceramente a vida me quebrou as pernas, é o momento mais triste Sábado postava mais um momento de alegria em minha carreira, o acesso do Bahia, mas hoje sinceramente a vida me quebrou as pernas, é o momento mais triste

O meia Cléber Santana, que também morreu no acidente, jogou no Vitória entre 2001 e 2004. Ele era um dos principais jogadores do elenco do "Verdão do Oeste".

O acidente também vitimou o ídolo do clube baiano na década de 70, o ex-jogador, ex-treinador e comentarista do canal de TV Foz Sports, Mário Sérgio, 66 anos. Ele também defendeu a Seleção Brasileira.

Outro nome da lista de 76 mortos no acidente aéreo também é conhecido da torcida rubro-negra. O técnico Caio Júnior, que comandava a Chapecoense, também treinou o Leão em 2013, conquistando o Campeonato Baiano, seu primeiro título no futebol brasileiro como técnico.

Antes do Vitória, Caio Júnior foi técnico do Bahia. Da equipe técnica, o Bahia também perde um velho conhecido: o preparador físico Anderson Paixão, que atualmente estava na Chapecoense, mas trabalhou com o elenco tricolor em 2009. Ele seguia os passos do pai, o preparador físico pentacampeão mundial Paulo Paixão e também teve passagem pela Seleção Brasileira.

76 76

O time tricolor também teve vínculo com o atacante Ananias, que foi formado na categoria de base do Bahia. Ananias atuou entre 2007 e 2011 no clube baiano e tinha forte relação com os torcedores tricolores.

O zagueiro William Thiego, que atualmente defendia o Chapecoense, também passou pelo Bahia entre 2010 e 2011.

Luto

Diante da tragédia, o Bahia e Vitória usaram as redes sociais para lamentar o acidente. Assim como outros clubes brasileiros, a dupla Ba-Vi postou o símbolo da Chapecoense no Twitter e usaram a hashtag #ForçaChape.

Hoje, todos os clubes do Brasil são um só. #ForçaChape — E.C. Vitória (@ECVitoria) 29 de novembro de 2016

O Bahia ainda usou seu escudo para mostrar que está em luto pelo acidente.

O presidente do Tricolor, Marcelo Sant'Ana, desejou força para as famílias das vítimas.

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, também usou as redes sociais para falar de sua dor ao saber do acidente. Antes do Tricolor, ele comandou a Chapecoense, assim como os auxiliares Alexandre Faganello e André Luís e o prepador físico Marcos Cezar.

Confira a mensagem deixada por Guto Ferreira:

"Sábado postava mais um momento de alegria em minha carreira, o acesso do Bahia, mas hoje sinceramente a vida me quebrou as pernas, é o momento mais triste.

Me faltam mais palavras para descrever meu sentimento. Uma tragédia sem precedentes que abala todos nós que vivemos de futebol.

Tantas amizades que fiz no período que trabalhei na Chapecoense. Estive lá até o final de junho deste ano. Perdi grandes companheiros. Conhecia a história de quase todos do clube que perderam suas vidas. Batalhadores, pais de família, profissionais corretos.

É um golpe duro que não irei absorver nunca.

Meus sinceros pêsames aos familiares de todos que perderam suas vidas. Que Deus os conforte.”

adblock ativo