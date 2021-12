Emanuel Ortega, jogador do San Martín de Burzaco, equipe da terceira divisão do futebol argentino, morreu na madrugada desta quinta-feira, 14. Ele estava internado há 11 dias por conta de fratura no crânio sofrida durante jogo contra o Juventud Unida, quando bateu a cabeça em um muro ao lado do campo [veja abaixo]. O falecimento foi confirmado às 2h30.

A rodada da terceira divisão argentina será adiada por conta da fatalidade. O presidente da Associação de Futebol Argentina (AFA), Luis Segura, fez declaração à imprensa cancelando os jogos. "Em respeito a Ortega e sua família, a AFA decidiu suspender a rodada da Primeira C (terceira divisão)".

O passe do jogador pertencia ao Banfield e a equipe também lamentou o falecimento do jogador por meio de conta no Twitter.

O acidente com Ortega aconteceu em um lance incomum. No final do primeiro tempo, ele trombou com jogador da equipe adversária e bateu a parte de trás da cabeça no muro do estádio do seu clube. No momento do acidente, os jogadores perceberam a gravidade e chamaram a equipe médica imediatamente.

Da Redação Jogador argentino morre após bater a cabeça em jogo; veja

