Joel Santana viaja para fechar com seleção africana

O técnico Joel Santana está perto de voltar a comandar uma equipe. Nesse caso, uma seleção. Fora do futebol desde sua conturbada saída do Bahia, em maio deste ano, Joel pode fechar com a Seleção de Angola, que já começa sua preparação visando uma vaga na Copa de 2018, na Rússia.

O treinador viaja para o continente africano nesta quarta-feira, 6, onde vai conhecer melhor o projeto angolano e ver as condições de trabalho. A informação é confirmada por seu empresário, o agente Léo Rabelo.

Antes da proposta angolana, Joel recebeu uma sondagem do Vasco para assumir a equipe carioca na reta final do campeonato brasileiro, mas preferiu recusar o convite por já estar no início das negociações com Angola.

