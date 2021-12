Joel Santana se recupera bem e pode ter alta na quinta

O técnico do Vasco, Joel Santana, está se recuperando bem da cirurgia ao qual foi submetido no final de semana e tem "possibilidade" de receber alta até esta quinta-feira. A informação foi confirmada no mais recente boletim médico divulgado pelo hospital Pró-Cardíaco, onde Joel está internado, na zona sul do Rio.

No comunicado, divulgado no início da tarde desta quarta-feira, a instituição informou que o treinador "vem evoluindo de forma satisfatória e seu quadro de saúde permanece estável, com possibilidade de alta nas próximas 24 horas".

Joel Santana foi internado no sábado passado, sentindo fortes dores abdominais. Ele foi diagnosticado com colecistite aguda (inflamação da vesícula) e, no dia seguinte, acabou sendo submetido a uma cirurgia para a retirada do órgão.

Embora Joel tenha chance de ganhar alta nesta quinta, ainda não se sabe se o time poderá contar com a presença do treinador no banco de reservas nesta sexta, contra o Bragantino, às 21 horas, em São Januário, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é a de que o comandante seja instruído pelos médicos a continuar seu processo de recuperação em casa, antes de retomar normalmente as suas atividades como treinador do time. Nesta quarta-feira pela manhã, o treino da equipe voltou a ser dirigido pelo auxiliar Marcelo Salles.

