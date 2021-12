Joel recebe alta, mas não comandará Vasco nesta sexta

Em recuperação de cirurgia, o técnico do Vasco, Joel Santana, recebeu alta no início da tarde desta quinta-feira, conforme informou o boletim médico do Hospital Pró-Cardiaco, onde o treinador estava internado, no Rio de Janeiro.

Joel foi internado na noite de sábado com dores abdominais. Os médicos diagnosticaram que o técnico sofria com uma inflamação na vesícula, retirada em cirurgia realizada na tarde de domingo.

O Vasco enfrenta o Bragantino na sexta-feira, mas o treinador não comandará a equipe em São Januário. Ele vai almoçar com o grupo, fará a preleção na concentração, porém não ficará à beira do gramado.

Antes mesmo de receber alta, Joel já vinha orientando o auxiliar técnico Marcelo Salles sobre o time, por telefone, e a tendência é que a atuação do técnico continue desse modo até que se recupere completamente.

