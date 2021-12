Jobson fica ferido em capotamento de carro; uma pessoa morre

Ex-jogador do Bahia, Jobson ficou ferido em um capotamento na TO-080, por volta das 16h desta sexta-feira, 2, entre Marianópolis e Divinópolis, na região oeste do estado do Tocantins. O acidente deixou uma pessoa morta e outras três feridas, além do atleta. A Polícia Militar local informou que o carro é de Jobson, mas são soube dizer se era ele que dirigia o veículo no momento do acidente.

Três pessoas que tiveram ferimentos leves, entre elas Jobson, foram levadas para um hospital em Divinópolis. Já o outro ocupante do carro teve ferimentos na cabeça e foi levado para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins. Segundo a PM, várias latas de cerveja e um litro de whisky estavam dentro do carro. As causas do acidente, no entanto, ainda são desconhecidas.

Suspensão

No momento, Jobson cumpre suspensão da Fifa, que o proíbe de realizar atividades relacionadas ao futebol até março de 2018, como punição por recusa a fazer exame antidoping. À época, o atacante atuava pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita e teve gancho imposto pela Federação Saudita de Futebol. Com essa medida como base, a entidade máxima do futebol deu validade mundial à punição.

No ano passado, o atleta foi acusado de estuprar quatro adolescentes e preso preventivamente pela Justiça de Conceição do Araguaia (PA). Ele responde ao processo em liberdade.

Jobson no Bahia

Os problemas envolvendo Jobson já eram conhecidos pelo torcedor desde a época em que ele defendia o Botafogo, quando foi flagrado no exame antidoping durante o Campeonato Brasileiro de 2009, por uso de cocaína.

Confiando numa recuperação do atleta e apostando na qualidade dele, dirigentes do Bahia contrataram o atacante em maio de 2011 como reforço para a Série A.

O então técnico do Esquadrão, René Simões, chegou a dizer na época que ter Jobson no elenco valia o risco. Porém, devido problemas recorrentes de indisciplina, a diretoria decidiu desligar o atacante do clube.

Mesmo assim o atacante conquistou a torcida tricolor. Quando foi mandado embora, era o artilheiro do time na competição nacional com seis gols marcados.

Quando o jogador foi julgado na Suíça, por causa de doping, a torcida do Bahia criou campanhas em redes sociais na internet com o tema "Deixa o menino jogar".

Jobson na época em que atuava no Bahia (Foto: Reprodução | EC Bahia)

