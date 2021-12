Jobson faz selfie ao lado de loira nua e foto vaza na rede

O atacante do Botafogo e ex-Bahia, Jobson, teve sua intimidade exposta nos últimos dias, quando uma foto sua, ao lado de uma loira pelada, vazou na internet. Com seios à mostra, a mulher aparece na foto posando ao lado do jogador.

De acordo com o colunista do jornal Extra, Léo Dias, a foto teria sido tirada em Belo Horizonte, onde o Botafogo teria enfrentado o Atlético-MG, no Mineirão. Pórem, o jogo foi contra o Cruzeiro. Além disso, a cor do cabelo de Jobson mostra que a imagem é um pouco mais antiga já que ele retornou a cor preta antes da partida do último domingo.

adblock ativo