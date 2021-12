Joanna Maranhão bate Poliana Okimoto nos 400 metros

Joanna Maranhão venceu o duelo com Poliana Okimoto e faturou a medalha de ouro dos 400 metros livre, com o tempo de 4min13s49, nesta quinta-feira, no Troféu Maria Lenk, em Santos. Poliana foi apenas 7 centésimos mais lenta e ficou em segundo lugar, seguida pela chilena Kristel Kobrich (4m15s28).

Finais da 3ª etapa – 6/5/2010

100m borboleta Fem – 1) Gabriella Silva – Pinheiros – 59s62 / 2) Daynara de Paula – Minas Tênis – 1m00s25 / 3) Daniele Jesus – Pinheiros – 1m00s94

100m borboleta Masc – 1) Kaio Márcio Almeida – Fluminense – 53s01 / 2) Gabriel Mangabeira – 53s02 / 3) Thiago Pereira – Minas Tênis – 53s61

100m peito Fem – 1) Carolina Mussi – Pinheiros – 1m11s74 / 2) Ana Carla Carvalho – Pinheiros - 1m12s11 / 3) Tatiane Sakemi – Pinheiros – 1m12s20

100m peito Masc – 1) Tales Cerdeira – Pinheiros – 1m01s61 / 2) Henrique Barbosa – Flamengo – 1m01s81 / 3) João Luiz Júnior – Pinheiros – 1m01s95

50m costas Fem (semifinal) – melhor desempenho – Fabíola Molina – Esportiva São José/Fadenp Clube/SP – 28s52

50m costas Masc (semifinal) – melhor desempenho – Guilherme Guido – Pinheiros - 25s58

400m livre Fem – 1) Joanna Maranhão – Minas Tênis – 4m13s49 / 2) Poliana Okimoto – Corinthians – 4m13s56 / 3) Kristel Kobrich – Corinthians – 4m15ss28

400m livre Masc – 1) Armando Negreiros – Botafogo – 3m55s29 / 2) Leonardo Fim – Minas Tênis – 3m57s44 / 3) Juan Pereyra – Minas Tênis – 3m57s52

