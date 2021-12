Joaninha conquista prata e Brasil sai com 4 medalhas na natação nesta segunda

Encerrando a noite mais vitoriosa da natação brasileira nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, Joana Maria da Silva, a Joaninha, conquistou a medalha de prata na final dos 50 metros livre na classe S5, com o tempo de 37s13. Com o pódio, o Brasil encerrou o dia com quatro medalhas somente na natação.

Foi o segundo pódio da nadadora no Rio-2016. Na sexta-feira, ela fez parte da equipe de revezamento 4x50 metros (20 pontos) que conquistou a prata. Nesta segunda, ela ficou atrás apenas da chinesa Li Zhang, que registrou 36s87. A checa Bela Trebinova completou o pódio, com 37s37.

Antes de Joaninha, o público brasileiro que foi ao Estádio Aquático, no Parque Olímpico, já havia vibrado três vezes: no ouro de Daniel Dias, nos 50 metros livre na classe S5; e nos bronzes de André Brasil (100 metros borboleta S10); e Talisson Glock (200 medley SM6).

