Jiu-jitsu: seletiva definirá equipe feminina do Bahia

Aproveitando a estrutura do Campeonato Baiano de Jiu-jitsu, que será realizado no fim de semana no Shopping Bela Vista, o Esporte Clube Bahia resolveu realizar no sábado, 22, seleção de atletas para compor o time feminino da modalidade.

Segundo o técnico de jiu-jitsu do clube, João da Hora, serão selecionadas três atletas para a equipe, sendo que a primeira colocada vai viajar para disputar o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), que acontece em abril, em São Paulo.

"Será uma campeã, uma vice e duas terceiras colocadas. Estamos selecionando a melhor atleta do estado para defender o Bahia junto com Alexandra Lima 'Kill Bill' no Campeonato Brasileiro", disse, frisando que a primeira colocada vai ganhar prêmios e brindes junto com a vaga na seleção.

Hora explica que serão selecionadas meninas das faixas azul à marrom, e que pesem mais de 60 kg. Não há restrição de idade.

Elas integrarão a equipe feminina nos campeonatos em que o Bahia já tem participação confirmada. Um deles é o brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE) e outro é o Mundial.

"Temos hoje 28 atletas na delegação, e apenas cinco são mulheres. Queremos mais dessas atletas para disputar o Campeonato Brasileiro da CBJJE, em Feira de Santana, o Mundial de Jiu-Jitsu, em São Paulo, e o Aberto do Rio, no Rio de Janeiro".

