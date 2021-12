O Jequié está de volta à elite do futebol baiano. Na manhã deste domingo, 9, time do interior derrotou o PFC Cajazeiras por 3 a 1 no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, e garantiu a vaga na 1ª Divisão do Baianão 2018. No duelo de ida, em Pituaçu, venceu pelo placar de 4 a 1.

O Jipão retorna à Série A do Estadual 20 anos após ter sido rebaixada, em 1997, última vez em que esteve na elite.

Da Redação Jequié vence PFC Cajazeiras e volta à elite do Baianão

adblock ativo