Jequié goleia e sai na frente na final da 2ª Divisão do Baiano

O Jequié começou a decisão da 2ª Divisão do Campeonato Baiano goleando o PFC Cajazeiras por 4 a 1, em pleno estádio de Pituaçu, na tarde de sábado, 1º.

Com o resultado, a equipe do interior baiano pode perder o segundo jogo por até 3 gols de diferença que ainda será campeão.

Esta última e decisiva partida será no domingo, 9, às 10h, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. O time que erguer a taça também conquistará uma vaga na elite do Campeonato Baiano de 2018.

