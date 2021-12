Jequié e Bahia de Feira duelam por invencibilidade no Baianão

O Campeonato Baiano entra nesta quarta-feira, 24, em sua segunda rodada. Como na estreia do torneio houve o adiamento da partida entre Jacuipense e Flu de Feira, esta será a primeira a acontecer de forma completa, com todos os cinco jogos.

Se a rodada inicial tendeu a confirmar a expectativa de que este seria o Baianão mais equilibrado dos últimos anos, com a força emergente dos times do interior, a rodada subsequente pode vir para corroborar essa tese.

Além dos jogos envolvendo a dupla Ba-Vi (o Bahia recebe o Jacuipense na Fonte Nova e o Vitória vai a Vitória da Conquista para pegar o time da casa), outros três confrontos completam a noite de futebol: o Touro do Sertão recebe o Atlântico, a Juazeirense encara o Jacobina e o Bahia de Feira visita o Jequié.

Duelo pela liderança

Destas partidas, destaque para o duelo entre Jequié e Bahia de Feira. Os dois times venceram na estreia e agora medem forças para ver quem seguirá 100% na competição.

O encontro acontece às 20h30, no Estádio Waldomiro Borges. Além do olho na bola, os torcedores dos dois times ficarão de olho na telinha, atentos ao jogo do Vitória da Conquista. Caso o Bode não ganhe, o time que se sagrar vencedor em Jequié assumirá o topo da tabela.

No mesmo horário, o Fluminense faz a sua estreia na competição. Jogando em casa, no Joia da Princesa, o Touro vai com tudo para cima do Atlântico, visando aproveitar a queda dos times da capital na rodada inicial para poder brigar na parte de cima.

Mais cedo, às 20h, Juazeirense e Jacobina se enfrentam no estádio Adauto Moraes. Após empatar com o Vitória, no Barradão, o Cancão de Fogo busca seu primeiro triunfo no certame para se consolidar como terceira força estadual.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

