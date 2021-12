Jequié anuncia novo treinador e dois atacantes para o Baianão

A Associação Desportiva Jequié (ADJ) segue com a montagem do elenco para o Campeonato Baiano 2018. Neste fim de semana, a equipe anunciou as contratações do treinador Eduardo Bahia e dos atacantes Fabiano Tanque e Peixoto. O Jequié, que tem o sol como mascote, já realizou 17 contratações para o campeonato.

Eduardo Bahia é ex-jogador do Flamengo e tem passagens como treinador de goleiros por Ponte Preta, Vitória, Santos, Atlético Mineiro, Sport, Náutico, e seleções brasileiras sub-20 e sub-23. Como técnico, foi campeão invicto da Copa Governador do Estado com o Vitória da Conquista em 2016. O trabalho mais recente foi no PFC-Cajazeiras, na Segunda Divisão do Baiano.

O centroavante Fabiano Tanque chega ao Jequié após temporada no Sergipe. O experiente jogador de 33 anos tem passagens por times nacionais e internacionais.

Já o atacante Peixoto retorna à equipe após ser campeão da Série B do Baiano pelo clube. Com passagens por equipes do nordeste, o artilheiro tem três acessos à Primeira Divisão do Estadual.

