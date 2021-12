Jequié anuncia mais cinco reforços para o Baianão

A Associação Desportiva Jequié (ADJ) anunciou um 'pacotão' com cinco reforços e aumentou o elenco para a disputa do Baianão 2018. Ao todo, são cinco jogadores: Nathan Santos, Luiz Fernando, Bremmer Carvalho, Gianlucas Marques e Jeferson Cruz. Eles participaram da reapresentação do elenco nesta quarta-feira, 13.

O zagueiro Bremmer, de 23 anos, já tem passagem pelo clube. O outro zagueiro Luiz Fernando, de 22 anos, já defendeu o Vitória-BA, São Francisco do Conde-BA, Avaí-SC, Confiança-SE, Catuense-BA e Atlântico-BA. O arqueiro Nathan, de 17 anos, já atuou pelo Atlético-MG e times nordestinos.

Gianlucas, meia de 23 anos, tem passagens pelo futebol do estado em clubes como Bahia de Feira-BA, Colo-Colo-BA, Galícia-BA, Juazeirense-BA e Fluminense de Feira. O atacante Jeferson, de 25 anos, foi o destaque da equipe de Camamu no Intermunicipal.

O presidente do campeão baiano da série B, Leur Lomanto Júnior, afirmou que mais atletas chegarão. “Estamos aguardando outros atletas para fecharmos o nosso grupo. Acreditamos que teremos êxito e faremos uma excelente campanha no Baiano. Com fé em Deus e o apoio de todos e todas alcançaremos nossos objetivos na competição”, ressaltou o mandatário.

adblock ativo