Jequié anuncia 15º reforço para o Baianão

O Jequié anunciou na manhã desta quarta-feira, 22, o 15º reforço da equipe para composição do elenco que disputará do Baianão 2018. Trata-se do zagueiro Weslley Rodrigues, de 25 anos.

Com passagens por Cruzeiro, Montes Claros-MG, Sertãozinho-SP, Tupi-MG, Anápolis-GO e Futebol Japonês, Weslley se junta a Adriano Apodi, Guga, Juninho Bahia, Léo Paredão, Luiz Henrique, Marcelo Pano, Prosper Koffi, Railon, Robert, Tity, Arnold, Correia, Felipe Sertânia e Diego Teles, recém-contratados.

O Jequié, que busca um técnico após a saída de Paulo Salles, retorna à elite do Campeonato Baiano após conquistar o título da série B neste ano.

adblock ativo