Jenson Button lidera segundo treino livre em Istambul

O piloto inglês Jenson Button, da McLaren, foi o mais rápido ao final do segundo treino livre realizado nesta sexta-feira, 28, na cidade de Istambul. Atual campeão da Fórmula 1, Button marcou 1min28s280 e superou o australiano Mark Webber, da RBR, que marcou 1min28s378. O GP da Turquia será disputado no domingo, 30.



Na terceira colocação ficou Sebastian Vettel, pouco mais de dois décimos mais lento. O alemão foi seguido por Lewis Hamilton da McLaren, que chegou a liderar o primeiro treino, mas não manteve o desempenho na segunda sessão, ficando com o tempo de 1min28s653.





Já Felipe Massa sofreu com o mal momento da Ferrari e acabou marcando apenas o 10º tempo. O brasileiro, que chegou a rodar na pista, foi superado em nove décimos pelo seu companheiro Fernando Alonso, que conquistou a 5ª posição no grid.



Rubens Barrichello, da Williams, chegou na 17ª colocação e os demais brasileiros, Lucas di Grassi, da Virgin, e Bruno Senna, da Hispania, chegaram nas 20ª e 23ª colocações, respectivamente.



O treino oficial para definir as posições para o GP da Turquia acontece neste sábado, 29, a partir de 8h (horário de Brasília).

Confira os tempos de sexta-feira do segundo treino livre em Istambul:



1 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m28s280

2 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m28s378

3 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m28s590

4 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m28s653

5 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m28s725

6 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m28s914

7 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m28s974

8 - Robert Kubica (POL/Renault) - 1m29s225

9 - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1m29s501

10 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m29s620

11 - Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes - 1m29s629

12 - Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - 1m29s987

13 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m29s987

14 - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari) - 1m30s176

15 - Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - 1m30s386

16 - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes - 1m30s627

17 - Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - 1m30s766

18 - Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - 1m30s933

19 - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - 1m31s610

20 - Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - 1m32s990

21 - Lucas di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) - 1m33s013

22 - Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - 1m33s312

23 - Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - 1m33s420

24 - Karun Chandhok (IND/Hispania-Cosworth) - 1m33s740









