Jefinho é o único baiano indicado ao Prêmio Paralímpicos

O jogador da Seleção Brasileira de futebol de 5 e medalha de ouro na Rio-2016, Jeferson Gonçalves, o Jefinho - atleta do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) -, foi o único baiano a ser indicado ao Prêmio Paralímpicos 2016. Além disso, Jefinho vai receber o Prêmio de Melhor do Ano, que elege o melhor atleta de cada modalidade.

O prêmio é escolhido por votação popular e segue até o dia 7 de dezembro no site do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), quando serão conhecidos os vencedores, em evento no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

Jefinho terá pário duro pela frente. Ele enfrenta o nadador multicampeão paralímpico Daniel Dias e Pretrúcio Ferreira, do atletismo, recordista mundial nos 100m e nos 200m rasos.

No feminino, Shirlene Coelho, do arremesso de dardo, Silvania Costa, do salto em distância e Evani Calado, da bocha, disputam o prêmio.

