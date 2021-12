Jean pede desculpas a Mancini e será reintegrado ao elenco do São Paulo

O goleiro Jean pediu desculpas a Vagner Mancini, que era o técnico interino do São Paulo e agora será auxiliar de Cuca, em uma rede social na madrugada desta terça-feira, 2. A retratação pública deve encerrar o afastamento do jogador do elenco profissional, ocorrido há duas semanas. O atleta deverá ser reintegrado ao grupo nos próximos dias.

Jean se mostrou arrependido das críticas que havia feito a Mancini por ter sido cobrado em uma reunião do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. O goleiro afirmou que não era tratado pelo treinador da mesma forma que o restante do elenco e que a razão seria a rivalidade entre os dois quando atuaram no futebol baiano (Jean era goleiro do Bahia e Mancini dirigia o Vitória).

"Peço desculpas a todos pela atitude que tomei, principalmente ao Vagner Mancini por deixar o campo no treinamento no momento delicado que atravessávamos e externar problemas internos, além de tê-lo julgado e ofendido de forma injusta", escreveu.

Ao longo do dia, Cuca, que assumiu o comando técnico nesta segunda-feira, havia sinalizado que as desculpas públicas significariam o retorno do atleta. "É uma resposta que internamente já tenho, mas que precisa de um algo mais. Foi feita uma acusação publicamente, então isso vai acontecer", afirmou durante a entrevista coletiva.

Jean será reintegrado ao elenco, mas vai continuar no banco de reservas. O titular de Cuca para a temporada é Tiago Volpi.

