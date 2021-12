A esposa do goleiro Jean, ex-Bahia e atualmente no São Paulo, publicou uma série de vídeos em uma rede social denunciando uma possível agressão sofrida pelo atleta na madrugada desta quarta-feira, 18. Milena Bemfica mostrou o rosto bastante machucado e em um trecho do vídeo ela fala: "Eu estou aqui em Orlando (Estados Unidos) e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude", relata Milena. Confira abaixo:

Jean, ex-goleiro do Bahia, é acusado pela esposa de agressão

Em outro trecho ela ainda afirma estar trancada no banheiro, quando é possível ouvir uma voz masculina ao fundo, que seria supostamente do atleta.

A esposa do goleiro ainda publicou uma parte de um diálogo no Instagram com o jogador. Nele, Jean ironiza Milena e ainda diz que as filhas da mulher "vão passar fome".

Diálogo entre Jean e Milena

Momentos depois, Milena apagou os vídeos da sua conta e se pronunciou para tranquilizar as pessoas que tinha enviado mensagens a ela.

"Meus amores, como tem muita gente preocupada comigo, e eu tô sem celular, eu tô em outro lugar... Já passou. Eu tô com as meninas, e tá tudo bem. Depois eu vou me pronunciar. Tem muita gente falando comigo, e não tem como responder. Não tenho WhatsApp, tô incomunicável, mas tá tudo bem", declarou Milena.

O São Paulo, clube que o atleta defende atualmente, se posicionou sobre caso através de nota oficial. Confira:

"O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles."

