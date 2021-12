Jayme diz não ter sido avisado sobre demissão do Fla

O técnico Jayme de Almeida afirmou nesta segunda-feira estar "perplexo" com a informação de que foi demitido do comando do Flamengo, pois ainda não foi comunicado pela diretoria do clube da decisão de tirá-lo do cargo. "Se isso for verdade, estou perplexo. Lidei de forma honesta com toda a situação", disse o treinador, em entrevista à ESPN Brasil.

A saída de Jayme do comando do Flamengo vem sendo dada como certa nas últimas horas, no dia seguinte ao da derrota por 2 a 0 para o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, ele seria sucedido por Ney Franco, que pediu demissão do Vitória.

Jayme, porém, garante estar surpreso e, principalmente, chateado com a situação, pois nenhum dirigente do Flamengo o comunicou da decisão. "Ganhei e perdi de forma honesta", afirmou o treinador. "Espero seguir na minha vida profissional. Mostrei meu trabalho no Flamengo", completou.

Questionado se poderia permanecer na comissão técnica do Flamengo, Jayme descartou completamente a possibilidade, pois foi desrespeitado pelos dirigentes. "A forma como foi conduzida, não tem o menor respeito. Se for verdade, não tem a menor condição de seguir", disse.

Jayme assumiu o comando do Flamengo em junho de 2013, inicialmente de forma interina. Depois, porém, foi efetivado e conduziu o time ao título da Copa do Brasil. Neste ano, também foi campeão carioca, mas a queda na fase de grupos da Copa Libertadores e também o início ruim no Campeonato Brasileiro provocaram a sua queda, que agora só precisa ser oficializada pela direção do clube da Gávea.

