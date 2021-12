Javi Martínez é a novidade em convocação espanhola

O volante Javi Martínez, do Bayern de Munique voltou a ser convocado para a seleção espanhola e foi a única novidade em relação ao time que atuou contra a Geórgia, mês passado, na lista anunciada nesta sexta-feira pelo técnico Vicente del Bosque. Os atuais campeões do mundo e da Eurocopa entram em campo na próxima sexta contra a Bielo-Rússia, e quatro dias depois têm um difícil compromisso diante da França, ambos os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

Apesar de atuar no meio de campo, Martínez foi chamado para o lugar do zagueiro Piqué, do Barcelona, que está machucado. A polivalência do jogador do Bayern foi um dos motivos apontados por Del Bosque para sua convocação. "Com Javi Martínez, temos mais alternativas. Ele pode jogar na zaga. Vamos usá-lo onde sentirmos confiança", disse o treinador.

A defesa da Espanha, aliás, é o setor que mais preocupa. Além de Piqué, a seleção não poderá contar com seu outro zagueiro titular: Carles Puyol, que sofreu uma contusão no cotovelo esquerdo e deverá ficar afastado do futebol por cerca de um mês.

No meio de campo, Juan Mata voltou a ficar de fora apesar de seu bom início de temporada no Chelsea. Del Bosque apontou que "não há espaço suficiente" para o jogador e optou por outros meias que fazem sucesso no futebol inglês: Santi Cazorla, do Arsenal, e David Silva, do Manchester City.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), Victor Valdés (Barcelona).

Defensores: Jordi Alba (Barcelona), Raul Albiol (Real Madrid), Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Ignácio Monreal (Málaga), Sergio Ramos (Real Madrid), Juanfran Torres (Atlético de Madrid), Javi Martínez (Bayern de Munique).

Meio-campistas: Benat Etxebarria (Betis), Xabi Alonso (Real Madrid), Sérgio Busquets (Barcelona), Santi Cazorla (Arsenal), Cesc Fabregas (Barcelona), Andrés Iniesta (Barcelona), Xavi (Barcelona).

Atacantes: Pedro Rodríguez (Barcelona), David Silva (Manchester City), Jesus Navas (Sevilla), Roberto Soldado (Valencia), Fernando Torres (Chelsea), David Villa (Barcelona).

adblock ativo