Jardim de Alah terá torneio para mais de 3.500 atletas

Com expectativa de estabelecer um recorde de participações logo na estreia no Brasil, o torneio de vôlei de praia 'Super Sacada' encerrará inscrições nesta sexta-feira, 1º, às 18h. Até a quinta, 31, 3.500 jogadores estavam confirmados no evento, que prevê a realização de oito partidas simultâneas e mais de 800 ao longo da programação, no sábado, 2, entre 8h30 e 16h30, na arena que está sendo montada no Jardim de Alah.

Após confirmar presença no site supersacada.org.br é necessário doar 2 kg de alimentos não-perecíveis para ter direito ao kit de participação. Até a quinta, cerca de seis toneladas de alimentos já tinham sido arrecadadas dos inscritos.

Realizado desde 1979 na Holanda, com o nome de Hajraa Buitentoernooi, o torneio de vôlei amador reuniu 4.200 atletas de várias partes da Europa em 2015. "Este ano, na estreia em Salvador, esperamos quebrar o recorde", disse o empresário carioca Jorge Muzy, diretor-geral do evento e do Instituto Vencer.

A arena contará com 100 redes para as oito partidas simultâneas. "Na Holanda, são realizadas entre 400 e 500 partidas por evento", garantiu a presidente do torneio, a holandesa Milou Bruinenberg, de 21 anos. "Então, só nesse quesito já estaremos batendo o recorde do Hajraa", complementou Muzy.

Apoio internacional

Milou e outros dois integrantes do torneio internacional, Tom Van Veen e Rob Engeles, vieram a Salvador apresentar o evento e dar apoio institucional. A previsão é que seja realizado todos os anos no país, como ocorre na Holanda.

Além de espaço para a prática do vôlei de praia destinado aos inscritos, cujas idades são a partir dos 12 anos, o evento inclui escolinha para crianças no dia que será inteiramente dedicado à modalidade esportiva. Duas dessas áreas estão reservadas ao vôlei jogado por pessoas sentadas.

No encerramento da programação, haverá um show musical ao público. Um pouco antes disso, o campeão olímpico Nalbert e o medalhista olímpico Montanaro farão partida-exibição na arena.

O projeto prevê também deixar na cidade todos os equipamentos usados e, ainda como legado, os ensinamentos dados nas clínicas do evento para crianças e jovens. De acordo com os organizadores, os equipamentos serão aproveitados nas escolas do município e pela Federação Baiana de Voleibol (FBV).

O Super Sacada integra a programação cultural de aniversário de Salvador como único evento esportivo em toda a agenda. O evento, que conta com o apoio da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), reunirá 500 voluntários. Uma parte desse grupo foi treinada para atuar na arbitragem.

