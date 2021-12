Jardim de Alah recebe evento de vôlei de praia amador

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) promoverá no dia 2 de abril o projeto Super Sacada, evento de voleibol que reunirá jogadores amadores e aficionados pelo esporte nas areias da praia de Jardim de Alah, orla de Salvador.

A organização do evento espera receber mais de 4 mil pessoas, de crianças, a partir de 12 anos, a adultos e idosos. Para a realização do projeto, 100 redes estarão espalhadas na praia com intuito de oferecer diversão e lazer aos participantes.

Para participar, os interessados deverão preencher o formulário de inscrições disponível no site do evento (www.supersacada.org.br) e trocar 2kg de alimento não-perecível pelo kit de participação do Super Sacada.

Na ocasião, crianças e jovens entre 12 e 16 anos ainda poderão participar da Escolinha de Vôlei SporTV, onde uma equipe oferecerá aulas sobre os fundamentos do vôlei. Essa atividade contará com a presença de atletas campeões olímpicos e mundiais pela Seleção Brasileira.

O Super Sacada também oferecerá área exclusiva para a prática de voleibol sentado, inédito em eventos no estado.

