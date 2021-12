Jaqueline Mourão será porta-bandeira do Brasil em Sochi

Jaqueline Mourão foi confirmada oficialmente nesta terça-feira, 4, como porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, marcada para acontecer nesta sexta, 7, no Estádio Fisht, na Rússia. O anúncio foi feito pelo presidente da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), Stefano Arnhold, durante cerimônia de boas-vindas ao país da Olimpíada.

Esquiadora que competirá no cross country e no biatlo em Sochi, Jaqueline Mourão será a primeira brasileira a disputar três modalidades diferentes em olimpíadas, sendo que esta será a quinta de sua carreira. Antes de se garantir como atleta do Brasil em Sochi, ela esteve nos Jogos de Atenas/2004 e Pequim/2008, nos quais competiu no mountain bike, e também marcou presença na Olimpíada de Inverno de Turim/2006 e de Vancouver/2010, ambos no esqui cross country.

Embora ela tenha conseguido o discreto 18.º lugar em Atenas/2004 como seu melhor resultado olímpico, Jaqueline Mourão escreveu seu nome no esporte olímpico nacional como a mulher brasileira com mais participações em Jogos, ao lado de Fofão (vôlei) e Formiga (futebol), que também foram a cinco edições. Os recordistas gerais são Hugo Hoyama, Rodrigo Pessoa e Torben Grael, com seis cada um.

Escolhida como porta-bandeira, Jaqueline será a primeira atleta a competir pelo Brasil nestes Jogos de Sochi. Ela estará na prova do sprint (7,5km) no biatlo neste domingo, antes de participar do sprint de 1,2km no esqui cross country na próxima terça. Depois, finalmente no dia 14, fecha sua participação no biatlo individual, de 15km.

O Brasil terá em Sochi uma delegação recorde em sua história em uma edição de Jogos de Inverno, com 13 atletas ao total. Além de Jaqueline, defenderão as cores do País na Rússia as snowboarders Isabel Clark e Josi Santos, do esqui aéreo, Isadora Williams, da patinação artística, Jhonatan Longhi e Maya Harrisson, do esqui alpino, Leandro Ribela, do cross country, Edson Bindilatti, Edson Martins, Fábio Gonçalves e Odirlei Pessoni (todos do bobsled masculino) e Fabiana dos Santos e Sally Mayara (bobsled feminino).

