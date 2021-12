Jankovic surpreende Azarenka em estreia no Masters

Em sua estreia no Masters da WTA, a tenista sérvia Jelena Jankovic desbancou a favorita Victoria Azarenka e ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta quarta-feira, em Istambul, na Turquia. Assim, embolou a disputa no Grupo Branco pelas duas vagas nas semifinais do torneio.

Número 2 do mundo, Azarenka tinha estreado no dia anterior no Masters, quando ganhou da italiana Sara Errani. Agora, a bielo-russa divide a liderança da chave com Jankovic e com a chinesa Na Li, que também jogou pela primeira vez nesta quarta-feira e saiu com a vitória diante da tenista da Itália.

Jankovic já chegou a liderar o ranking mundial, mas hoje ocupa a oitava colocação - assim, conseguiu entrar no Masters da WTA, torneio que reúne apenas as oito melhores tenistas da temporada. Na estreia desta quarta-feira, a sérvia precisou de 1 hora e 49 minutos para derrotar a bielo-russa.

Agora, Na Li e Jankovic se enfrentam nesta quinta-feira para ver quem fica com a liderança do Grupo Branco. Depois, na sexta, os dois últimos jogos dessa fase vão definir as classificadas da chave para as semifinais do torneio: a chinesa jogará contra Azarenka e a sérvia enfrentará Errani.

