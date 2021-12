A última rodada da NBA em 2016, na noite de sábado, 31, foi uma pequena amostra do que tem sido a temporada 2016/17. Em seis jogos, foram três triple-doubles, com atletas alcançando dois dígitos em três estatísticas diferentes. Russell Westbrook e James Harden mantiveram a rotina, enquanto o novato Malcolm Brogdon conseguiu o feito pela primeira vez na carreira.

Estadão Conteúdo

James Harden tem melhor atuação da carreira e Rockets vencem em NY

Dos três, quem teve o desempenho mais impressionante foi Harden. O armador do Rockets conseguiu, pela primeira vez na carreira, superar, ao mesmo tempo, a barreira de 50 pontos, 15 rebotes e 15 assistências. Foram 53 pontos, 16 rebotes e 17 assistências na vitória por 129 a 122 sobre o New York Knicks em pleno Madison Square Garden.

Foi a maior pontuação da carreira dele, no mesmo jogo em que ele também igualou sua melhor marca em assistências. Além disso, as nove cestas de três pontos que Harden acertou também se configuram novo recorde pessoal. Ao atingir esses feitos, foi ovacionado pela torcida rival.

A lista de feitos, afinal, não parava aí. Foi o oitavo triple-double dele na temporada, o 17.º na carreira. Neste ponto, Russell Westbrook já escreveu seu nome na história. No último jogo de 2016 na NBA, já início de 2017 no Brasil, ele anotou 17 pontos, pegou 12 rebotes e deu 14 assistências na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Los Angeles Clippers por 114 a 88.

O triple-double foi o 16.º dele, após o Thunder jogar sua 34.ª de 82 partidas na temporada regular. Com uma média próxima a um triple-double a cada dois jogos, ele caminha para tentar igualar o recorde da NBA, os 41 de Oscar Robertson na temporada 1961/62. De qualquer forma, com 16, já aparece em 11.º no ranking. Se alcançar 26, já será o segundo.

Para Malcolm Brogdon conseguiu o feito pela primeira vez na vitória do Milwaukee Bucks sobre o Chicago Bulls por 116 a 96. O novato do Bucks anotou 15 pontos, pegou 11 rebotes e deu 12 assistências.

Em Charlotte, LeBron James brilhou do jeito dele, com 32 pontos na vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Hornets por 121 a 109. Kevin Love também foi bem, com 28 pontos, na 24.ª vitória do Cavaliers, líder do Leste. A equipe só perdeu sete vezes em 31 partidas.

No Oeste, por sua vez, o Rockets alcançou sua 26.ª vitória em 35 jogos e se consolidou na terceira posição, enquanto o Thunder, com 21 vitórias, é quinto. O Clippers, que foi vice-líder durante bom tempo, despencou para o sétimo lugar.

Em quarto aparece o surpreendente Utah Jazz, que venceu o Phoenix Suns por 91 a 86 na noite de sábado. Pelo Suns, Leandrinho foi melhor que o rival Raulzinho. Anotou 12 pontos em 13 minutos, colhendo ainda cinco rebotes, enquanto que o mais jovem fez oito pontos, jogando por um minuto a mais.

Pelo Rockets, Nenê atuou só por 11 minutos, anotando dois pontos na vitória sobre o Clippers, enquanto que Cristiano Felicio, um dia depois da melhor atuação da carreira, recebeu 17 minutos em quadra. Marcou cinco pontos e pegou quatro rebotes.

Confira os resultados deste sábado na NBA:

Sacramento Kings 98 x 112 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 96 x 116 Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets 109 x 121 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 129 x 122 New York Knicks

Utah Jazz 91 x 86 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 114 x 88 Los Angeles Clippers

Acompanhe a rodada de domingo na NBA:

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

Miami Heat x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors

