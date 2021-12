Jair admite Botafogo cansado, mas prevê 'ápice físico' contra Estudiantes

Depois de 15 dias, o Botafogo voltou a disputar uma partida na última quinta-feira, 2, quando derrotou o Volta Redonda por 1 a 0, no Engenhão, pela primeira rodada da Taça Rio. Apesar do longo tempo parado, o elenco continua desgastado pela sequência de jogos decisivos disputados no início da temporada, quando participou da fase preliminar da Libertadores.

"Acho que pesou o cansaço. A gente já tinha falado da situação física, mas o que mais me preocupa são as substituições dos jogadores que pediram para sair. Agora é reavaliar os três e torcer para que eles estejam bem para jogar nosso jogo na terça-feira", explicou o técnico Jair Ventura após a partida.

O cansaço do elenco, no entanto, parece não preocupar o treinador. Jair garantiu que o planejamento da comissão técnica previa o "ápice físico" dos jogadores justamente para a estreia na fase de grupos da Libertadores. Na próxima terça-feira, 14, o Botafogo fará sua primeira partida neste estágio do torneio contra o Estudiantes, no Engenhão.

"Já tinha falado que nosso planejamento seria ápice físico para o dia 14. Hoje ficou notório que cansamos bastante no fim do jogo, mas estamos em evolução. Não vamos usar o Carioca para dar rodagem, vale muito e queremos jogar as finais. Demos um grande passo. Todo jogo no Carioca é difícil, todo mundo vem tendo dificuldade, e nós conseguimos mesmo com o cansaço", afirmou.

Jair também lamentou os problemas físicos apresentados por Jonas, Leandrinho e Matheus Fernandes, que foram substituídos durante a partida de quinta. "Tivemos três lesões. O Jonas com uma entorse no joelho e os outros dois, problemas musculares. O Matheus vinha fazendo uma grande partida. Agora é reavaliar os três e recuperar esses atletas todos para estar muito forte na terça-feira."

