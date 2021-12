Jailson vai apitar o Ba-Vi de domingo

A Federação Bahiana de Futebol sorteou na quarta-feira, 25, o árbitro que vai atuar no clássico Ba-Vi do próximo domingo, às 16h, no Barradão. Caberá a Jailson Macedo Freitas, baiano de 43 anos, a missão de comandar a partida.

Ele, que ainda não dirigiu nenhuma partida do Estadual de 2015, concorreu no sorteio com Arilson Bispo da Anunciação. Também integrantes do quadro nacional da CBF, José Raimundo Dias da Hora e Jucimar dos Santos Dias trabalharão como assistentes.

Para a partida preliminar no estádio rubro-negro, está marcado para as 13h30 o Ba-Vi pelo atual Campeonato Baiano Sub-20.

