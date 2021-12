Jael, ex-Bahia, pode virar titular na final contra o Real Madrid

O Grêmio segue se preparando para a maior partida da história do clube. No treino desta quinta-feira, 14, o técnico Renato Gaúcho conversou com o elenco e depois poupou alguns jogadores que foram titulares na vitória contra o Pachuca , que só foi alcançada na prorrogação com um gol do atacante Everton.

E para a final, o Tricolor deve ter mudanças. Quem deve ganhar uma chance no jogo contra o Real Madrid é o atacante Jael [ex-Bahia], que participou da atividade junto com os titulares e pode ganhar mais uma chance entre os onze.

Do time considerado titular, apenas os volantes Jailson e Michel e o atacante Lucas Barrios treinaram com bola.

O paraguaio Lucas Barrios treinou com o time reserva e pode perder a vaga para o ex-jogador do Bahia. Renato Gaúcho já demonstrou confiança em Jael, em outros jogos de 2017. Nas semifinais, o atacante substituiu o artilheiro do time no início do segundo tempo e marcou um gol que foi anulado pelo árbitro. Essa deve ser a única mudança na escalação do próximo jogo do Grêmio.

O Cruel – apelido que recebeu em outros clubes –, foi contratado pelo Grêmio no início da temporada, foi campeão da Libertadores e participou de vários jogos pelo clube, mas não tem tido muita sorte com as redes. Ele ainda não marcou nenhum gol. O gol estaria guardado para essa final?

A expectativa dos torcedores tricolores é alta para o confronto. Apesar de não ter feito uma boa partida contra os mexicanos, o time vinha realizando boas atuações nos jogos contra o Lanús e pretende realizar a melhor partida do ano e vencer o time de Cristiano Ronaldo para trazer o segundo título mundial para o Brasil.

Retorno do capitão

O Real Madrid poderá ter novidades para a final. O zagueiro e capitão Sergio Ramos, importante peça do time, está recuperado de lesão e participou do treino desta quinta.

O lateral-direito Carvajal e o volante alemão Tony Kroos devem retornar ao time titular, depois de serem poupados na vitória contra o Al Jazira nas semifinais.

Com isso, o técnico Zidane pretende escalar o time com força máxima contra o Grêmio, no jogo deste sábado, 16, na final do Mundial de Interclubes.

*Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes

