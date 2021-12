Jadson pede para não ser poupado no Corinthians

O técnico Tite define nesta quarta-feira, em treino no Itaquerão, os jogadores do Corinthians que enfrentarão o San Lorenzo, quinta-feira, pela Copa Libertadores. Como no domingo a equipe joga contra o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista, o treinador pode montar duas escalações diferentes nos dois jogos porque o intervalo entre as partidas é de apenas três dias.

Jadson, no entanto, já se colocou à disposição para atuar nos dois jogos. "Todo jogador gosta de jogar decisões, jogos difíceis. Desde o começo do ano, estamos mantendo a regularidade. Todos querem bater nossa equipe no momento. Temos de manter os pés no chão e fazer nosso trabalho. Nessas decisões, o pessoal da fisiologia e o Tite vão decidir quem joga", disse.

O meia descartou inclusive estar com a cabeça no clássico de domingo contra o Palmeiras. "Temos de pensar primeiro no San Lorenzo, não tem nada garantido na Libertadores. Tem de fazer mais uma boa partida. Vamos para conseguir a vitória sobre o San Lorenzo. Não tem o que pensar no Palmeiras", afirmou.

Para Jadson, o time não tem de priorizar a Libertadores ou o Paulista. "As duas competições são importantes, não tem de priorizar uma ou outra. Temos sempre de pensar no próximo adversário, e o próximo agora é o San Lorenzo."

O Corinthians precisa de apenas um empate para se classificar para as quartas de final da Libertadores. Tite deu indícios no treino da última terça-feira que o time que enfrentará o San Lorenzo deverá ser o mesmo que jogou contra a Ponte Preta, no último sábado. Nesse caso, a formação será: Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf; Jadson, Elias, Renato Augusto e Emerson; Vagner Love.

