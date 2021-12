Jacuipense volta a mandar seus jogos no Valfredão neste domingo

Finalmente o Jacuipense poderá voltar a jogar no Valfredão. Após passar pelos reparos necessários, o Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, já está apto a receber os adversários do Jacuipense.

E o primeiro confronto será contra o Flamengo de Guanambi, neste domingo, 12, às 16h, pela 7ª rodada do Baianão.

O estádio está fechado desde o dia 1º de fevereiro, quando o time recebeu o Bahia e empatou em 0 a 0, pela 2ª rodada do Baianão. Por conta das condições do gramado, o estádio precisou ser fechado e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) transferiu o mando do time para o Estádio de Pituaçu, em Salvador.

